Понедельник, 13 Августа 2018 года
14:26:19 МСК

«У людей «серебряного возраста запрос на потребность быть нужными»

Экономика

Граждане в возрасте 50+ готовы продолжать работать и после выхода не пенсию, заявила эксперт

Пермь, 13 августа 2018, 13:47 — REGNUM  В настоящее время современные пенсионеры (тот самый серебряный возраст 50+) отличаются от пенсионеров 20−30 лет назад. Это зачастую люди с активной жизненной позицией и потребностью быть нужными, Они готовы продолжать работать и после выхода не пенсию, поэтому пенсионная реформа в России нужна, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» (РОО «МПК») Ирина Ермакова.

Вместе с тем, есть вопросы. Например, будет ли организован процесс взаимодействия с работодателями? Сложно представить реакцию работодателя к которому придет устраиваться на работу 50-летний соискатель, учитывая сложившиеся стереотипы. Или что будет с жителями сел, в которых имеется дефицит рабочих мест? Программы, которые позволят увеличить количество рабочих мест в первую очередь, должны быть обязательно.

«С другой стороны необходимо максимальное информирование о новых возможностях, введение вариантов обучения, осваивания новых специальностей, потому что сейчас одного диплома, одной профессии недостаточно, современный ритм жизни диктует свои правила игры, которые не всегда понятны более старшему поколению», — высказал свое мнение Ермакова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить