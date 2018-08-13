«У людей «серебряного возраста запрос на потребность быть нужными»

Пермь, , 13:47 — REGNUM В настоящее время современные пенсионеры (тот самый серебряный возраст 50+) отличаются от пенсионеров 20−30 лет назад. Это зачастую люди с активной жизненной позицией и потребностью быть нужными, Они готовы продолжать работать и после выхода не пенсию, поэтому пенсионная реформа в России нужна, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» (РОО «МПК») Ирина Ермакова.

Вместе с тем, есть вопросы. Например, будет ли организован процесс взаимодействия с работодателями? Сложно представить реакцию работодателя к которому придет устраиваться на работу 50-летний соискатель, учитывая сложившиеся стереотипы. Или что будет с жителями сел, в которых имеется дефицит рабочих мест? Программы, которые позволят увеличить количество рабочих мест в первую очередь, должны быть обязательно.

«С другой стороны необходимо максимальное информирование о новых возможностях, введение вариантов обучения, осваивания новых специальностей, потому что сейчас одного диплома, одной профессии недостаточно, современный ритм жизни диктует свои правила игры, которые не всегда понятны более старшему поколению», — высказал свое мнение Ермакова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»