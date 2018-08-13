Больше 50 новых вагонов-купе получат «Украинские железные дороги»

Киев, , 13:40 — REGNUM «Украинские железные дороги» (УЖД) получат 54 вагона от Крюковского вагоностроительного завода, сообщает 13 августа УНИАН.

Согласно сообщению. общая сумма контракта составляет более 1,5 млрд гривен ($55 млн). Будут поставлены 20 спальных вагонов-купе, 11 вагонов-купе с местом для начальника поезда и два вагона-купе для международных перевозок.

Отмечается, что УЖД и раньше сотрудничало с Крюковским заводом: в 2017 году предприятие поставило УЖД 50 пассажирских вагонов. При этом в 2018 году завод жаловался, что УЖД затягивают подписание контракта.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина в течение пяти лет откажется от плацкартных вагонов.