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Больше 50 новых вагонов-купе получат «Украинские железные дороги»

Экономика

Стоимость вагонов — $55 млн

Больше 50 новых вагонов-купе получат «Украинские железные дороги»
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Вагон купе

Киев, 13 августа 2018, 13:40 — REGNUM  «Украинские железные дороги» (УЖД) получат 54 вагона от Крюковского вагоностроительного завода, сообщает 13 августа УНИАН.

Согласно сообщению. общая сумма контракта составляет более 1,5 млрд гривен ($55 млн). Будут поставлены 20 спальных вагонов-купе, 11 вагонов-купе с местом для начальника поезда и два вагона-купе для международных перевозок.

Отмечается, что УЖД и раньше сотрудничало с Крюковским заводом: в 2017 году предприятие поставило УЖД 50 пассажирских вагонов. При этом в 2018 году завод жаловался, что УЖД затягивают подписание контракта.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина в течение пяти лет откажется от плацкартных вагонов.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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