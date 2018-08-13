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В ОДК-Сатурн представили уникальный опыт «дуального образования»

Экономика

Теоретическая подготовка в колледже закрепляется практической работой на заводе

Рыбинск, Ярославская область, 13 августа 2018, 13:30 — REGNUM  Существующая в на рыбинском «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) система адаптации персонала позволяет привлекать перспективных сотрудников еще на этапе их обучения в учреждениях среднего профессионального или высшего образования, сообщает 13 августа пресс-служба предприятия.

Именно такая модель реализована с 2014 года в сотрудничестве с рыбинским промышленно-экономическим колледжем, сообщил директор по персоналу «ОДК-Сатурн» Дмитрий Барвинок в рамках проходящего в Казани IV Съезда авиапроизводителей России. Вместе с учреждением предприятие реализует проект «Подготовка рабочих кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования».

Студенты и преподаватели получили возможность проходить практику на тренажерном и учебно-производственном оборудовании завода. Таким образом, теоретическая подготовка закрепляется практической работой. Кроме того, сотрудники предприятия принимают участие в промежуточных и итоговых аттестациях.

«Для нас это, в первую очередь, усиление наиболее востребованных компетенций, а также уменьшение периода адаптации новых сотрудников в цехах», — сказал Барвинок, добавив, что такое обучение для студентов — гарантированная возможность трудоустроиться на предприятие.

Кроме того, для адаптации персонала на заводе успешно реализована система наставничества. Наставники являются непосредственными организаторами производственно-технического обучения учеников рабочим специальностям и несут персональную ответственность за качество их подготовки.

Добавим, IV Съезд авиапроизводителей России прошел с 9 по 10 августа 2018 года в Казани в рамках 9-й международной специализированной выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО-2018). Представители ОДК принимали участие в пленарных заседаниях и круглых столах съезда.

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