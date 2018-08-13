Компания из Панамы судится с ЗАО «Башня Федерация»

Москва, , 13:23 — REGNUM Компания из Панамы «Ифре Штифтунг» намерена отсудить у ЗАО «Башня Федерация», владеющей одноименным комплексом небоскребов в «Москва-Сити», кругленькую сумму. Соответствующий иск компания подала в Арбитражный суд Москвы.

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Как уточняется в карточке дел, иск был зарегистрирован 10 августа, однако к производству пока не принят. При этом основания исковых требований пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство комплекса «Башня Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» было завершено в середине ноября 2017 года. Об окончании строительных работ в «Башне Восток» в сообщило «ЗАО «Башня Федерация», входящая в корпорацию АЕОН. Напомним, комплекс «Башня Федерация» представляет собой две башни «Восток» (97-этажная конструкция высотой 374 метра) и «Запад» (63-этажная конструкция высотой 242,4 метра). Общая площадь помещений комплекса составляет 443 тыс. кв. м.

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