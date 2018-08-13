ЛНР: все предприятия, брошенные Украиной, работают стабильно

Луганск, , 13:17 — REGNUM Угольные предприятия, оставленные Украиной, теперь работают стабильно, заявил глава федерации профсоюзов Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Акимов, сообщает 13 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, во время гражданской войны в Донбассе судьба почти 40 тыс. человек была под вопросом — это рабочие предприятий «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит». Компания ДТЭК, владеющая предприятиями, отказалась выплачивать людям зарплаты.

В итоге республика смогла поставить на ноги все шахты — ни одна из них не закрылась, подчеркнул Акимов.

Напомним, ранее в ЛНР поступило предложение продлить полномочия главы республики и депутатов народного совета.