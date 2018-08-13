Понедельник, 13 Августа 2018 года
14:27:41 МСК

ЛНР: все предприятия, брошенные Украиной, работают стабильно

Экономика

Во время гражданской войны украинская компания ДТЭК отказалась платить зарплату людям, работающим в республиках Донбасса

ЛНР: все предприятия, брошенные Украиной, работают стабильно
Вагоны с углем

Луганск, 13 августа 2018, 13:17 — REGNUM  Угольные предприятия, оставленные Украиной, теперь работают стабильно, заявил глава федерации профсоюзов Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Акимов, сообщает 13 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, во время гражданской войны в Донбассе судьба почти 40 тыс. человек была под вопросом — это рабочие предприятий «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит». Компания ДТЭК, владеющая предприятиями, отказалась выплачивать людям зарплаты.

В итоге республика смогла поставить на ноги все шахты — ни одна из них не закрылась, подчеркнул Акимов.

Напомним, ранее в ЛНР поступило предложение продлить полномочия главы республики и депутатов народного совета.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить