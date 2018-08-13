«Отмена государственных пенсий в РФ ни к чему хорошему не приведёт»

Пермь, , 13:11 — REGNUM Пенсионная реформа в России обязательно нужна, но с таким резким повышением пенсионного возраста (женщинам на восемь лет, мужчинам на пять лет) не совсем согласен, потому что средний возраст, особенно по регионам, низкий, многие могут просто не дожить до пенсии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пермского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин.

По его мнению, менять пенсионную систему нужно, но надо при этом подумать — стоит ли так высоко поднимать возрастную планку и о социальной защите граждан предпенсионного возраста. Пенсионная реформа в стране нужна, но нужно прорабатывать все нюансы.

«Что касается, отмены выплаты государственных пенсий — это не вариант, ни к чему хорошему такой шаг властей не приведёт. Государственная пенсия — это гарантия для человека, а частные негосударственные пенсионные фонды в России пока не приживаются», — высказал свою точку зрения Блюмин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Государственной думе РФ 21 августа состоятся большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. 24 сентября заканчивается срок сбора поправок. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил отказа от государственных пенсий.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»