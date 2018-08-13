«Отмена государственных пенсий в России — идея маловыполнимая»

Пермь, , 12:49 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста неоднозначное, но шаг неизбежный, потому что, к сожалению, население стареет, чем дальше, тем больше на одного работающего количество пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM политконсультант, директор по связям с общественностью ООО «НОВОГОР-Прикамье» (Пермский край) Николай Иванов.

«Повышать возраст придется, других вариантов нет, но нужно это делать, максимально защищая интересы тех людей, кто находится в предпенсионном возрасте и собирается на пенсию. Работодатели должны сохранять рабочие места для них, например, ввести квоты, прежде всего, для бюджетных организаций, чтобы людей не увольняли. То есть нужно максимально защитить права этой категории работников», — считает политолог.

Кроме того, должен быть дифференцированный подход, учитывая разные тяжелые производства. Здесь должны быть какие-либо льготные варианты выхода не пенсию, либо переквалификация работников зрелого возраста, или найти им другую работу по силам. Все эти моментs надо учесть при принятии законопроекта о повышении пенсионного возраста.

«Отмена государственный пенсий и введение частных пенсионных фондов — сегодня такая идея в России преждевременная и маловыполнимая. Люди сейчас не совсем позитивно относятся к повышению пенсионного возраста, а если отменить пенсии, то народ взбунтуется, никто не поймет такого подхода. Может быть через несколько десятков лет это и станет возможным, но точно не в ближайшие 10 лет, реакция народа будет резко негативная», — высказал свою точку зрения Иванов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Государственной думе РФ состоятся большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. На парламентские слушания приглашены представители профильных министерств, а также регионов России, которые выступят с предложениями и поправками ко второму чтению законопроекта. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил отказа от государственного пенсионного обеспечения.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»