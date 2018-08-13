Понедельник, 13 Августа 2018 года
14:29:34 МСК

Fitch Ratings: Украина должна продолжать сотрудничество с МВФ

Экономика

Только кредиты от фонда спасут Украину

Киев, 13 августа 2018, 12:48 — REGNUM  Для Украины жизненно важно сохранять сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings, сообщает 13 августа УНИАН.

Согласно сообщению, Украина планирует достичь дефицита госбюджета по отношению к ВВП на уровне 2,5%, однако сделать это без денег МВФ не удастся. Также в агентстве отметили, что, благодаря фонду, Киев может увеличивать постепенно выплаты по долгам и сохранять международные резервы.

Напомним, ранее Fitch Ratings подтвердил долгосрочные рейтинги дефоолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте. Рейтинг остался на уровне «B-», прогноз — стабильный.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и МВФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить