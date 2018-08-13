Fitch Ratings: Украина должна продолжать сотрудничество с МВФ

Киев, , 12:48 — REGNUM Для Украины жизненно важно сохранять сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings, сообщает 13 августа УНИАН.

Согласно сообщению, Украина планирует достичь дефицита госбюджета по отношению к ВВП на уровне 2,5%, однако сделать это без денег МВФ не удастся. Также в агентстве отметили, что, благодаря фонду, Киев может увеличивать постепенно выплаты по долгам и сохранять международные резервы.

Напомним, ранее Fitch Ratings подтвердил долгосрочные рейтинги дефоолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте. Рейтинг остался на уровне «B-», прогноз — стабильный.