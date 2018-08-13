На какую валюту могла бы перейти РФ, решив отказаться от доллара?

Москва, , 13:16 — REGNUM Теоретически Россия могла бы отказаться от доллара, но выбор альтернатив очень ограничен, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова, который допустил переход на национальные валюты в расчётах за нефть из-за неустойчивости доллара.

«Теоретически доллар можно заменить, но важно понимать, что набор инструментов довольно ограничен, — сказал Хестанов. — Технически несложно и без дискомфорта для участников рынка можно, естественно, перейти на евро. Иран вот использует именно евро для своей внешнеторговой деятельности. Использует достаточно давно».

Однако экономист пояснил, что в сложившейся ситуации жёстких санкций вслед за запретом доллара для торговли с РФ могут последовать аналогичные ограничения по евро.

«Если же выбрать что-то более экзотическое (юань или что-то ещё), то возникнет огромная проблема — многие контрагенты либо вообще откажутся с этим работать, либо потребуют предоставить им какие-то скидки, — сказал Хестанов. — Причём размер этой скидки будет как минимум соответствовать страховке от падения этой валюты. Контрагенты предпочтут не усложнять себе жизнь этими рисками, тем более что некоторые виды финансовых страховок даже технически добыть довольно тяжело».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению члена Совфеда РФ Игоря Морозова, возможное ограничение Америкой хождения доллара для российских компаний, которые находятся на мировых рынках, очень опасно. Именно поэтому, по мнению сенатора, РФ стоит отказаться от использования американской валюты.

«Это философия укрепления мировых финансов, — уверен Морозов. — На сегодняшний день эта проблема встаёт не только для РФ, но и для многих других государств. Уже открыто обсуждается опасность работы с долларом на таких международных площадках, как БРИКС и ШОС, и президент РФ Владимир Путин открыто сказал, что вопрос поставлен на повестку дня. И не только нами».

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