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Нацбанк Украины не позволил «Внешэкономбанку» продать «дочку» на Украине

Экономика

Ущерб российского банка составит более 10 млрд рублей

Нацбанк Украины не позволил «Внешэкономбанку» продать «дочку» на Украине
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Проминвестбанк. Львов

Киев, 13 августа 2018, 12:29 — REGNUM  Дочернее предприятие российского «Внешэкономбанка» (ВЭБ) на Украине «Проминвестбанк» может закрыться, сообщает 13 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, ВЭБ планировал продать «Проинвестбанк» украинскому и российскому олигарху Павлу Фуксу, но сделка не состоялась из-за отказа Нацбанка Украины регистрировать документы. Отмечается, что «дочка» ВЭБ постепенно прекращает свою деятельность. Убытки ВЭБ составят более 10 млрд рублей.

Напомним, «Проминвестбанк» на 99,77% принадлежит ВЭБ. Активы банка превышают 38 млрд рублей, а сам банк находится на 11-м месте по активым на украинском рынке.

Отметим, что «Проминвестбанк» — один из пяти российских банков, попавших в 2017 году под украинские санкции.

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