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Граждане России в 2018 году могут взять ипотеку на 3 трлн рублей

Экономика

За 2018 год в России может быть выдано таких кредитов примерно на 2,95 трлн рублей

Граждане России в 2018 году могут взять ипотеку на 3 трлн рублей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ипотека

Москва, 13 августа 2018, 12:20 — REGNUM  В случае сохранения в России стабильной экономической ситуации объем выдачи гражданам ипотечных кредитов по итогам 2018 года может составить порядка 3 трлн рублей. Об этом сообщает 13 августа госкомпания «Дом.рф».

Отмечается, что только за семь месяцев 2018 года в РФ было выдано порядка 785 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму более 1,55 трлн рублей. Данный показатель превышает на 68% показатель за аналогичный период 2017 года.

Согласно прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, за 2018 год в России может быть выдана ипотека примерно на 2,95 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, за июль 2018 года в столице России зарегистрировано на 17% больше ипотечных сделок, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росреестра, с января по июль 2018 года в Москве число таких сделок выросло на 74,5% по отношению к первым семи месяцам 2017 года.

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Ипотечное кредитование
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