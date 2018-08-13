Индийские фермеры выливают молоко в знак протеста против снижения цен

Нью-Дели, , 12:37 — REGNUM Снижение мировых цен на сухое обезжиренное молоко стало серьезным ударом по молочной промышленности Индии, оно привело к значительному сокращению экспорта и переизбытку товара на внутреннем рынке, что в свою очередь обрушило цены на молоко в Индии. По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», индийские фермеры и активисты Прогрессивной ассоциации фермеров, занимающихся молочной продукцией, вышли на улицы Нью-Дели и вылили избытки молока на землю в знак протеста против понижения цен.

Согласно данным Прогрессивной ассоциации фермеров, занимающихся молочной продукцией, только за последние 12 месяцев закупочные цены на молоко упали на 20−25%. Фермеры в ходе своих демонстраций также потребовали, чтобы государство выделило дотации в размере 5−7 рупий за литр для того, чтобы они смогли компенсировать свои потери.

Проблему снижения цен также осложняет то, что за последние четыре года в Индии наблюдаются рекордные темпы роста объемов производства молока (более 6% в год), что лишь увеличивает и без того избыточное предложение.