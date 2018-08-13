Нефть не может помочь рублю

Москва, , 12:11 — REGNUM Конец лета для российской экономики остается стабильно сложным месяцем. На нее влияют не только объективные причины, как деятельность компаний и их отчетность, так и субъективные — небольшое количество участников рынка и их эмоциональное состояние. А вот отечественная валюта меняется не только от этих факторов, но еще и от политических, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

«Можно отметить общий фон от возможного введения новых санкций из США, а также проблемы в мировой экономике. В то же время первоначальная паника, как и большая часть испуганных участников рынка, сошли на нет, и теперь ожидание технического отскока становится основной идеей сегодняшнего дня (13 августа)», — отметил эксперт.

Оно базируется не только на том, что оставшиеся инвесторы не готовы уходить с рынка, но и на том, что возвращаются вышедшие с рынка, ведь тот неплохо просел, и можно заработать. Этому способствует и снижение выкупа экспортной валютной выручки до 8,4 млрд рублей. Вот только нефть помочь своему традиционному союзнику-рублю не может, а ее изменения повлияют на стоимость отечественной валюты довольно слабо.

«Сегодня, 13 августа, можно отметить небольшое укрепление рубля еще на 50−80 копеек по отношению в доллару и евро к концу дня и небольшой рост доллара по отношению к евро, но общая ситуация для отечественной валюты сегодня имеет позитивный характер», — считает Друщляк.

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