В ГД говорят о привлечении в антидолларовые союзы европейских участников

Москва, 13 августа 2018, 12:10 — REGNUM В ответ на развязанную Вашингтоном мировую экономическую войну формируются международные антидолларовые союзы, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
"Один из самых перспективных — между Россией и Турцией, поскольку этот союз окажет большое влияние на политические и экономические процессы в Евразии», — считает парламентарий.
Депутат полагает актуальным расширение круга поддерживающих расчеты не в долларах.
«Москве и Анкаре следует постараться привлечь в антидолларовое сопротивление и европейских участников», — полагает он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна планирует вести торговлю с другими странами-партнерами, в том числе с Россией, в национальных валютах.