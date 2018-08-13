В ГД говорят о привлечении в антидолларовые союзы европейских участников

Москва, , 12:10 — REGNUM В ответ на развязанную Вашингтоном мировую экономическую войну формируются международные антидолларовые союзы, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Один из самых перспективных — между Россией и Турцией, поскольку этот союз окажет большое влияние на политические и экономические процессы в Евразии», — считает парламентарий.

Депутат полагает актуальным расширение круга поддерживающих расчеты не в долларах.

«Москве и Анкаре следует постараться привлечь в антидолларовое сопротивление и европейских участников», — полагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна планирует вести торговлю с другими странами-партнерами, в том числе с Россией, в национальных валютах.