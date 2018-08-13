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Вице-премьер Италии: в ЕС кончается эпоха жесткой экономии

Экономика

Луиджи Ди Майо предрек смену власти в Европарламенте и смену экономической политики ЕС

Рим, 13 августа 2018, 11:59 — REGNUM  На смену экономической политике жесткой экономии в Европу в ближайшем будущем придет политика «экспансивных бюджетов», сказал в интервью Corriere della Sera в понедельник, 13 августа, вице-премьер Италии, министр экономического развития Луиджи Ди Майо.

Смена экономической политики будет связана со сменой власти в Европарламенте (выборы состоятся в 2019 году) — нынешнего большинства, сформированного социалистами и Народной партией, больше не будет, отметил Ди Майо, сославшись на данные соцопросов.

Вместе с тем он заявил, что опасения итальянской оппозиции по поводу чересчур «экспансивной» экономической политики правительства беспочвенны: правительство, по словам вице-премьера, не намерено поднимать дефицит бюджета выше предусмотренного уровня в 3%.

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Экономика Италии
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