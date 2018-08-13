Китайцы, которым отдали добычу золота, зальют Забайкалье ядом?

Чита, , 12:01 — REGNUM Передача китайцам Ключевского золоторудного месторождения в Забайкалье принесёт больше вреда, чем пользы. Что стоит за словами руководства компании China National Gold о намерении добывать золото путём технологии кучного выщелачивания, извлекая из руд месторождения около 6 тонн золота в год, разобралась редакция сайта «Версия».

Оказывается, этот небезопасный метод добычи золота и его последствия уже давно описаны в реферате российских химиков «Тяжёлые металлы в системе «почва — растение» техногенных ландшафтов комплекса кучного выщелачивания золота» (авторы Светлана Бабошкина, Иван Горбачёв и Александр Пузанов). В нём, в частности, сказано, что реагентом при добыче золота методом кучного выщелачивания используются соли циановой (синильной) кислоты — цианиды натрия или калия концентрацией 0,02−0,3%.

Одну из последних докторских диссертаций в России на тему кучного выщелачивания более десяти лет назад защитила специалист в области геоэкологии Анна Кивацкая. Изучив установку рудника «Весёлый» (Республика Алтай), она пришла к выводу, что из-за взаимодействия химических элементов со сточными и грунтовыми водами (и не только) экологические негативные последствия оказались «значительными» и «неблагоприятными» для всего региона.

В том, что цианид попадёт в почву Забайкалья, в редакции газеты «Версия» почти не сомневаются. Описывая технологию выщелачивания, коллеги обращают внимание на то, что после добычи руды её дробят и окомковывают, а затем насыпают в огромные кучи, на которые воздействуют выщелачивающим раствором, в результате чего оседает так называемый богатый раствор, который спускают в специальный резервуар.

«Теоретически внизу, под кучей, на которую воздействуют раствором, должен быть некий непроницаемый слой. Однако его обеспечивать трудоёмко, а главное — слишком накладно. Таким образом химический раствор проникает в почву», — сказано в статье «Ядовитое золото».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2018 года председатель российского правительства Дмитрий Медведев постановил одобрить соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения, заключённое с правительством КНР в Пекине.

Госдума РФ ратифицировала этот документ в июле 2018 года. Он предполагает, что китайская компания Сhina National Gold Group Hong Kong Limited или подконтрольная ей структура сможет приобрести от 60% до 70% голосующих акций российской компании Рудник «Западная-Ключи».

"Это не разбазаривание наших ресурсов», — заявила депутат Госдумы Елена Панина («Единая Россия»).

Соглашение при этом устанавливает, что производство драгоценных металлов должно осуществляться только на территории РФ, а минимум 50% сотрудников компании должны быть гражданами РФ. По расчетам правительства, количество новых рабочих мест превысит 3,5 тысячи.

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