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Темп роста цен в Мордовии ниже, чем в среднем по России

Экономика

Показатели инфляции ниже и за месяц, и с начала года

Темп роста цен в Мордовии ниже, чем в среднем по России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Саранск, 13 августа 2018, 11:39 — REGNUM  В Мордовии по итогам июля показатель инфляции составил 0,2%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги в республике выросли на 1,6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

В течение июля наиболее значительно выросли цены на услуги, рост составил 1%. Стоимость непродовольственных товаров за месяц не изменилась. В группе продовольственных товаров наблюдается дефляция в размере 0,03%.

С начала 2018 года темп роста цен в республике составил 1,6%. Максимально подорожали услуги — на 2,1%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 1,6%, продукты питания по сравнению с данными на начало года подорожали на 1,3%.

Показатель инфляции в республике традиционно несколько ниже, чем темп роста цен в среднем по России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионах РФ по итогам июля инфляция зафиксирована на уровне 0,3%, с начала года потребительские цены увеличились на 2,4%.

На фоне ослабления рубля во втором полугодии инфляция может ускориться, считают в Минэкономразвития РФ.

По оценке министерства, помесячные темпы роста потребительских цен в последнем месяце лета будут находиться на околонулевом уровне, однако годовая инфляция может увеличиться от 2,9% до 3,1%.

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Инфляция
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