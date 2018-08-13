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Курс доллара превысил 68 рублей на открытии торгов

Экономика

10 августа 2018 г. официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон намерен добиться от Москвы «более надлежащего поведения» с помощью нового пакета ограничительных мер

Курс доллара превысил 68 рублей на открытии торгов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 13 августа 2018, 11:37 — REGNUM  Курс доллара США впервые с апреля 2016 года превысил уровень 68 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на открытии торгов в понедельник, 13 августа, доллар вырос на 94 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достиг 68,66 руб.

В свою очередь, курс евро повысился на 90 копеек — до 78,15 руб.

Напомним, 10 августа 2018 г. официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон намерен добиться от Москвы «более надлежащего поведения» с помощью нового пакета ограничительных мер.

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