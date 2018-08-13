В Свердловской области дополнительно поддержат производителей молока

Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областным министерствам проработать возможность дополнительной компенсации расходов на производство молока в Свердловской области. Такое поручение глава региона дал по итогам встречи с сельхозпроизводителями, которая состоялась 11 августа в рамках Ирбитской ярмарки.

По данным сельскохозяйственного ведомства, за шесть месяцев 2018 года производство молока в регионе возросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,6 тысячи тонн, или 4,5 процента, и составило 312,9 тысячи тонн. Вместе с тем, рассказали сельхозпроизводители, с начала 2018 года положение в молочном животноводстве усложнилось снижением закупочных цен на сырое молоко и резким ростом стоимости горюче-смазочных материалов.

«Это приводит к недостатку оборотных средств, необходимых для осуществления текущей производственной деятельности», — рассказал министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

По поручению Евгения Куйвашева, в ближайшее время областное сельскохозяйственное ведомство должно предоставить данные о финансовых потерях, которые понесли животноводы в связи с падением цен на молоко и ростом цен на ГСМ. Это позволит рассчитать сумму компенсации расходов на производство молока с тем, чтобы не допустить сокращения дойного стада и снижения объемов и качества реализуемого молока в Свердловской области.