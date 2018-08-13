«Можно найти другие способы пополнения Пенсионного фонда РФ»

Нарьян-Мар, , 11:32 — REGNUM К повышению пенсионного возраста надо подходить дифференцированно, учитывая условия проживания в различных регионах России и специфику профессий, в частности, людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, заявила корреспонденту ИА REGNUM главный консультант сектора по работе с некоммерческими организациями (Ненецкий автономный округ) Светлана Хозяинова.

Также при повышении пенсионного возраста необходимо учитывать специфику Крайнего Севера. Население Ненецкого АО негативно относится и воспринимают пока с непониманием этот шаг властей. Люди считают, что можно найти другие способы пополнения бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР). Но более прогрессивные люди понимают, что это необходимая данность.

«Мера по повышению пенсионного возраста неизбежна, но власти должны понимать, как это сделать менее болезненно для граждан. Сейчас среди населения Ненецкого АО проводится большая разъяснительная работа о необходимости этого шага. Тема горячая, но со временем граждане поймут и успокоятся», — высказала свое мнение Хозяинова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»