Жители Москвы подали в Росреестр‍ почти 90 тыс. электронных заявлений

Москва, , 11:21 — REGNUM В московский Росреестр за семь месяцев текущего года подано в электронном виде почти 90 тыс. заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

«За семь месяцев … принято 89 769 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, поданных в электронном виде», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что за аналогичный период 2017 г. поступило чуть более 31 500 обращений.

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