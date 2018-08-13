«Импотентное государство валит гривну»: на Украине идёт обвал нацвалюты

Киев, , 11:04 — REGNUM На Украине продолжается резкое падение курса гривны. На сегодня, 13 августа, Национальный банк (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США — 27,24 грн; 1 евро — 31,21 грн; 10 российских рублей — 4,07 грн.

Отметим, что по сравнению со значениями пятницы, 10 августа, курс доллара вырос сразу на 13 копеек.

Напомним, в прогнозе министерства экономического и социального развития Украины говорится, что на конец 2018 года обменный курс гривны к доллару составит 28,5 грн/доллар.

Экс-депутат Верховной рады Михаил Бродский так комментирует ситуацию с пике национальной валюты:

«Почему падает гривна? Всё просто: импотентное и коррупционное государство не может собрать налоги, хитрые предприниматели платят зарплату в конвертах и работают без кассовых аппаратов. Государство валит гривну, и за предпринимателей платят пенсионеры, бюджетники и те, кто легальный. В результате курс летит. Замкнутый круг», — размышляет политик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил — в июле снижение курса гривны к доллару составило 2,2%, однако в августе курс должен стабилизироваться. По его словам, снижение курса гривны к доллару США произошло под влиянием факторов, скорее носящих ситуативный характер, «сила воздействия которых в ближайшее время постепенно ослабнет».