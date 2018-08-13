Омский завод полипропилена увеличил объем выпуска на 3% за полугодие

Омск, , 10:39 — REGNUM Объем выпуска полипропилена на омском «Полиоме» (совместное предприятие группы «Титан», «Газпром нефти» и СИБУРа) увеличился на 3% в первом полугодии 2018 года и достиг 109,9 тысяч тонн, сообщает пресс-служба ГК «Титан».

"В июле 2018 года «Полиом» выпустил миллионную тонну полимера», — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что указанный результат стал возможным благодаря реализации комплекса мероприятий, направленных на увеличение производительности установки полимеризации.

«Полиом» входит в тройку лидеров по объему выпуска и экспорту полипропилена. Первую партию готовой продукции завод выдал в 2011 году. В настоящее время она поставляется в 20 стран мира и в семь из восьми федеральных округов России.