Оба хуже: изъятие частных сверхдоходов на государственные мегапроекты

Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Идея изъятия сверхдоходов у крупных частных компаний может обсуждаться, но проблема в том, что и государство направит эти деньги не на те расходы, которые по-настоящему нужны экономике, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 11 августа, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

Ранее помощник президента России Андрей Белоусов предложил главе государства изымать дополнительные доходы у металлургических и химических компаний. Объем средств, который может получить бюджет, составляет около 500 млрд рублей.

В пресс-службе президента сообщили, что идея обсуждается на экспертном уровне, но решение пока не принято. В министерстве финансов в свою очередь заявили, что выступают против дополнительного изъятия доходов у предпринимателей.

Поскольку сверхдоходы указанных корпораций (читай — владеющих ими олигархов) используются отнюдь не для расширения и интенсификации производства, а в основном — для пафосного сверхпотребления и вывода за рубеж, их не жалко. Но и власть, транжирящая налоги на пафосные мегапроекты, реализуемые силами «особо правильных» компаний, симпатий не вызывает.

Нельзя не вспомнить и обнародованные Кудриным данные результатов работы Счетной палаты. Только в сфере Роскосмоса не пойми куда делись свыше 800 млрд, а в целом — свыше 1,8 трлн. Что существенно превышает планируемые доходы и от пенсионной реформы, и от повышения НДС на 11%. Народу от этих разборок ни холодно ни жарко.