Мост через Зею в Приамурье работает с превышением нагрузки в шесть раз

Благовещенск, , 10:10 — REGNUM Автомобильный мост через реку Зея в Амурской области работает с превышением проектной нагрузки в шесть раз. А с вводом в эксплуатацию нового международного моста через Амур Приамурье — КНР нагрузка на зейский мост возрастёт ещё. Об этом врио губернатора Амурской области Василий Орлов доложил главе российского правительства Дмитрию Медведеву: меры необходимо принимать срочно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Это очень важная задача для нас. Действующий мост сейчас работает с превышением проектной нагрузки в шесть раз. Учитывая, что с вводом в эксплуатацию международного моста через Амур автомобильный трафик значительно возрастёт, решать вопрос необходимо оперативно», — доложил Василий Орлов главе российского правительства.

По итогам встречи с врио главы Приамурья Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам проработать вопрос о строительстве второго автомобильного моста через Зею.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильный мост через Амур, который соединит Амурскую область с китайской провинцией Хэйлунцзян, должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.