Antaranews: Влияет ли кризис в Турции на экономику Индонезии?

Джакарта, , 09:56 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Муляни объяснила, что экономические условия Индонезии отличаются от условий Турции, которая пострадала от финансовых потрясений на рынке, сообщает Antaranews.

«Индонезия имеет позитивные результаты, наблюдаемые на этой неделе. Сильный рост, низкая инфляция», — заявила министр в понедельник, 13 августа.

Сри Муляни добавила, что продолжит следить за развитием событий на финансовом рынке Турции, учитывая, что все стороны полагают, что кризис в Турции может повлиять на экономику развивающихся стран.

Турции угрожает финансовый кризис. Курс турецкой лиры зафиксировал резкую девальвацию.

«Известно, что у Турции много долгов перед Европой, так что, когда турецкая экономика находится на пороге кризиса, это повлияет на европейскую экономику и может повлиять на страны Азии», — считают в экономических кругах Индонезии.

Турецкая лира в этом году упала более чем на 40%, опасаясь усиления экономического контроля со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и ухудшения отношений с США. В то же время обменный курс рупии снизился на 157 пунктов, до 14 643 рупий за доллар США.