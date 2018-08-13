На нефтяном рынке перевешивает негатив

Москва, , 09:24 — REGNUM Нефть марки Brent дешевеет пятую неделю из последних шести, хотя 10 августа завершила ростом. В центре внимания остается Иран, и тот факт, что Вашингтон ввел первую порцию санкций против ближневосточной страны, заставил игроков предвкушать второй пакет ограничений, касающихся энергетической отрасли. Это и послужило локальной поддержкой для котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«При этом фактором давления на цены продолжает выступать торговая война между США и КНР, которая серьезно обострилась на минувшей неделе. Так что дальнейшие признаки того, что стороны не намерены идти друг другу на уступки, а вместо этого планируют продолжать обмен тарифами — пока все указывает именно на такой сценарий — будут усиливать беспокойство по поводу замедления мировой экономики и, как следствие, ослабления глобального спроса на черное золото», — пояснил эксперт.

Тем временем локальное давление на Brent сегодня, 13 августа, оказывает статистика из США, где на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, буровая активность резко восстановилась — число активных установок подскочило сразу на десять единиц, до 869 штук, после нескольких недель планомерного падения. Это сигнализирует о предстоящем росте добычи в стране, которая на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки.

«Учитывая этот фактор, а также уклонение от покупок рисковых активов, понижательные риски для котировок нефти в краткосрочной перспективе будут превалировать. Так, не исключено падение ниже отметки $72, где важная поддержка проходит в районе $61,60», — полагает Мащенко.

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