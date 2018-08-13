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«Пополнить Пенсионный фонд РФ поможет вывод бизнеса из «тени»

Экономика

Тогда, может быть, и пенсионный возраст не нужно будет повышать, заявил эксперт

«Пополнить Пенсионный фонд РФ поможет вывод бизнеса из «тени»
Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Нарьян-Мар, 13 августа 2018, 08:56 — REGNUM  Смысл повышать пенсионный возраст есть, но правительству РФ необходимо задуматься о том, как вывести людей, работающих в теневой экономике, на тот уровень, который обеспечивает возможность пополнения ими Пенсионного фонда РФ (ПФР). Количество неофициально работающих в стране гораздо больше, чем по официальной статистике, заявил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе Герман Сопочкин.

Сейчас в России очень много людей трудятся в теневой экономике. Это предприниматели, которые не зарегистрированы, и граждане, которые не оформлены по трудовым договорам. Поэтому властям стоит задуматься о мерах, направленных на вывод из «тени» таких организаций и трудящихся.

«Основной причиной повышения пенсионного возраста является дефицит Пенсионного фонда РФ (ПФР), а дефицит в свою очередь возникает из-за того, что очень много людей неофициально работают. То есть достаточно большое количество предпринимателей и работников не показывают свои доходы и не платят налоги. Если причина в этом, то стоит принять меры, чтобы вывести такой бизнес из «тени», тогда, может быть, и возраст не нужно будет повышать», — высказал свою точку зрения Сопочкин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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