В Перми организацию дня ярмарок оценили в 1,4 млн рублей

Пермь, , 08:49 — REGNUM В Перми 9 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Услуги по организации торговых выставок мэрия оценила в 1 412 300 рублей. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Аукцион назначен на 13 августа.

Согласно документации, ярмарки должны пройти в разных частях города: на ул. Локомотивной, Космонавтов, Попова, Гайдара, Лысьвенской, Веденеева, Островского. Участниками должны стать не менее 70 юрлиц, предпринимателей и фермеров, таким образом, на каждой их семи ярмарок должно быть не менее 10 участников, предлагающих местную сельхозпродукцию.

Исполнитель контракта обязан организовать места для продажи продукции участникам ярмарки и предоставить их безвозмездно. В частности, подрядчик должен установить 28 белых шатров, из них 14 — рассчитанных на два рабочих места, и ещё 14 — на три рабочих места. В комплектацию каждого шатра должны входить точка электропитания, светильник, столы.

Также на плечи подрядчика ляжет организация охраны порядка и парковки для автомобилей. Заказчик требует оснастить территорию торговли сельхозпродукцией контейнерами для сбора мусора. Исполнитель договора обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки и прилегающей к ней территории во время и по окончании срока проведения мероприятия.