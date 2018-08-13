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В нижегородском вузе обсудили проблемы в сфере цифровизации региона

Экономика

Участники форума были единодушны в том, что чиновники должны улучшить координацию в сфере реализации «цифровых» проектов и повысить свою компетентность

В нижегородском вузе обсудили проблемы в сфере цифровизации региона
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Нижний Новгород, 13 августа 2018, 08:47 — REGNUM  Проблемы, препятствующие цифровизации Нижегородской области, обсудили эксперты на площадке Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, сообщает пресс-служба вуза.

Дискуссия прошла в рамках форума «Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года». В ней приняли участие министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов и директор международного ИТ-кластера Нижегородской области Марат Мухарьямов, а также сотрудники крупных корпораций и стартапов, сетевых компаний-разработчиков и вузов региона.

Главной задачей дискуссии стал поиск путей реализации проектов, которые обеспечат экономический прорыв на базе современных информационных технологий. Спикеры сошлись во мнении, что в Нижегородской области необходимо улучшить координацию работы государственных органов и заинтересованных структур по цифровизации экономики, повысить компетентность управленческих структур по этому вопросу, а также организовать подготовку кадров новой формации.

Отмечается, что предложения, высказанные участниками мероприятия, будут переданы в Законодательное собрание Нижегородской области.

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