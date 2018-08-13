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Российские города отсортируют по «индексу городского развития»

Экономика

Оценивать населённые пункты планируют по трём основным показателям: по экономическому развитию, по развитию человеческого капитала и по «комфортности среды»

Москва, 13 августа 2018, 08:35 — REGNUM  Новую систему для оценки развития российских городов разработало Минэкономики РФ. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, «индекс городского развития» может быть принят в качестве инструмента для определения проблем и приоритетных задач в развитии всех типов городов страны. Отмечается, что оценивать населённые пункты в министерстве планируют по трём основным показателям: по экономическому развитию, по развитию человеческого капитала и по «комфортности среды».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа председатель совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в совете намерены составить рейтинг российских регионов по уровню цифровизации экономики.

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