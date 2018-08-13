Участники правительственного совещания на Камчатке ночевали в палатках

Петропавловск-Камчатский, , 07:47 — REGNUM Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал туристическую инфраструктуру дальневосточных регионов слабой и подчеркнул, что для её развития необходимо принимать дополнительные решения. На Камчатке, где российский премьер провёл совещание, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономического развития ДФО, и в частности туристической отрасли, инфраструктура оказалась настолько слабой, что некоторым участникам встречи пришлось заночевать прямо в палатках у океана, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Готовность туристической инфраструктуры, скажем прямо, пока слабая. На Камчатке сейчас пик туристического сезона, а практически все места в гостиницах заняты. Хорошо, что сюда люди едут, это признак того, что интерес к Дальнему Востоку стал очень высоким. Но очевидно, что ситуация требует дополнительных решений», — сказал глава российского правительства.

Дмитрий Медведев отметил, что в связи с нехваткой мест в гостинице некоторым участникам правительственного совещания пришлось ночевать прямо в палатках на берегу океана.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока на Камчатке. В ходе визита премьер сообщил о том, что в отношении России развернута настоящая экономическая война, и поручил подготовить соответствующие предложения по развитию ДФО в новых экономических условиях.

В марте 2018 года востоковед, научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук, тревел-блогер и путешественник Мария Анашина поделилась с ИА REGNUM впечатлениями о поездке на Камчатку. Уникальная природа полуострова вызвала восхищение у путешественницы, однако Мария Анашина особо подчеркнула, что туристическая инфраструктура в регионе абсолютно не развита, а цены на всё лишают многих надежды когда-либо побывать в этом удивительном крае.