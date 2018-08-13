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В ЕАО сообщили о планах по реализации мероприятий по «единой субсидии»

Экономика

На строительство социальных объектов регион получит 1,5 млрд рублей

Биробиджан, 13 августа 2018, 07:24 — REGNUM  О планах администрации Еврейской автономной области реализовать 16 мероприятий в рамках «единой субсидии» доложила главе Минвостокразвития Александру Козлову первый заместитель председателя правительства ЕАО Галина Соколова, сообщает 13 августа пресс-служба ведомства.

За два года будет проведен капитальный ремонт Николаевской районной больницы, отделения для выхаживания новорожденных в областной больнице, закуплено восемь новых флюорографов, а в четырех учреждениях среднего специального образования будет обновлена материально-техническая база. Также администрация планирует приобрести 42 квартиры жилого фонда для медицинских работников и 38 квартир для педагогов.

Сумма средств на эти и другие мероприятия, выделенных в рамках «единой субсидии», составит 1,5 млрд рублей.

Напомним, единая субсидия выделяется дальневосточным регионам на строительство социальных объектов. Соответствующее постановление в июне этого года подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Всего за три года на реализацию проектов дальневосточные регионы получат почти 54 млрд рублей.

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Федеральная программа развития Дальнего Востока и Забайкалья
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