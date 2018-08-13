«Строительство моста в Китай нужно активизировать» — Козлов

Биробиджан, , 07:14 — REGNUM Глава Минвостокразвития Александр Козлов провёл в столице ЕАО совещание по вопросам строительства международного железнодорожного моста Нижнеленинское (РФ, ЕАО) — Тунцзян (КНР). Министр подчеркнул, что все участники строительства обязаны активизироваться, чтобы сроки строительства моста не были сорваны в очередной раз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На совещании, которое провёл в правительстве ЕАО Александр Козлов, были рассмотрены вопросы не только строительство моста, но и реконструкции железнодорожной станции Ленинск-1 и строительства новой станции Ленинск-2, а также строительства подходов к мосту.

Министр ознакомился с перечнем ключевых проблем строительства и заслушал доклады заказчика и подрядчиков.

После спада воды в Амуре на строительстве вновь начались активные работы. В настоящее время идет процесс бетонирования ледорезной части четвёртой опоры моста. Завершить бетонирование строители планируют в течение двух дней, а затем приступить к другим работам.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2018 года стало известно, что сроки сдачи в эксплуатацию моста ЕАО — КНР в очередной раз сдвинуты еще на год — на июль 2019 года. Решение было принято в связи с возникшими в ходе строительства техническими сложностями — потребовалось дополнительное финансирование.

Между тем строительство этого моста стало самым скандальным проектом в постсоветской истории ДФО. Стройка ведется с бесконечным нарушением графика. Так, в апреле 2018 года рабочие подрядной организации АО «Мостострой» объявили забастовку в связи с невыплатой им заработной платы.

Длина российско-китайского моста 2209 метров. На российскую часть приходится 309 метров. Стоимость строительства — изначально 9 млрд рублей. Китай свои 1900 метров построил более 2 лет назад.