Операции с признаками хищения: из «Таатты» «увели» более 4,2 млрд рублей

Якутск, , 05:06 — REGNUM Центробанк РФ подозревает сотрудников якутского банка «Таатта» в совершении действий, имеющих признаки уголовно наказуемых. Информация о сомнительных операциях направлена в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Банка России.

Читайте также: Лицензия банка «Таатта» отозвана в целях предупреждения его банкротства

Операции с признаками хищения обнаружила временная администрация банка «Таатта» в ходе обследования его финансового состояния. Установлено, что общая сумма, пропавшая в результате сомнительных действий сотрудников «Таатты», составила 4,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Центробанк РФ обратился в арбитражный суд Якутии с заявлением о признании банка «Таатта» банкротом. Сумма исковых требований составила 8,179 млрд рублей и равна объёму финансовых обязательств банка перед кредиторами.

Напомним, лицензию у «Таатты» Банк России отозвал 5 июля в целях предупреждения банкротства этой кредитной организации.

Читайте также: Сумма обязательств банка «Таатта» перед кредиторами — 8,2 млрд рублей