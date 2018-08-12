Каспийская конвенция «повышает инвестиционную привлекательность»

Москва, , 20:31 — REGNUM Подписанная Каспийская конвенция «повышает уровень взаимного доверия и даёт стимул для эффективного развития большого числа совместных экономических, гуманитарных и экологических проектов со странами Каспийского бассейна». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Достижение согласия по правовому статусу Каспия позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, будет способствовать экономической активности, стимулировать сотрудничество в гуманитарной сфере, в области образования, культуры и расширения связей между регионами наших стран», — отметил Железняк.

Лидеры пяти стран — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении — подписали конвенцию по правовому статусу Каспийского моря. Работа над документом велась более 20 лет.

Конвенция содержит положения, касающиеся порядка разрешения споров стран-участниц, принципов их сотрудничества, порядка определения границы территориальных вод на Каспии, вопросы разграничения дна и недр моря, установления рыболовной зоны.