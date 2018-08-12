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Украинский эксперт о «Северном потоке — 2»: Это не троянский конь

Экономика

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал «Северный поток — 2» троянским конем

Киев, 12 августа 2018, 08:18 — REGNUM  «Северный поток — 2» является экономическим проектом, такое мнение высказал украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, данный проект очень выгоден Европе с экономической точки зрения.

«Это не троянский конь, а чисто экономический проект, который выгоден Европе и, прежде всего, Германии», — сказал украинский эксперт.

При этом Виктор Скаршевский подчеркнул, что Киеву нужно не вести дискуссию о том — будет или нет построен «Северный поток — 2», а выработать стратегии, как заполнить свой транзитный потенциал.

Также эксперт отметил, что после запуска «Северного потока — 2» у Украины могут возникнуть технические проблемы с доставкой газа потребителям ввиду снижения давления в украинской газотранспортной сети.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал «Северный поток — 2» троянским конем.

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