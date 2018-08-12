В Свердловской области резко упала рождаемость

Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM В Свердловской области отмечается резкое падение рождаемости. Показатель естественного прироста населения продолжает оставаться в минусе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По сведениям Свердловскстата, в первые шесть месяцев 2017 года на территории области родились 26 415 человек, а умерли 29 920. Естественным путём регион потерял 3505 человек.

При этом за первое полугодие 2018 года статистика ещё более удручает. Умерли 30 181 человек, а родились всего 24 912. Разрыв между этими показателями составил 5269 человек.

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