В Китае растут объемы угольного импорта

Пекин, , 20:20 — REGNUM В Китае быстрыми темпам растет спрос на энергетический уголь, что связывается с аномальной жарой и возросшим уровнем потребления электроэнергии; в результате в стране побит рекорд угольного потребления за 4,5 года, сообщает 11 августа Синьхуа.

В связи с этим, по сообщению Главного таможенного управления КНР, в страну в июле было ввезено почти 30 млн тонн угля, что без малого на 50% больше, чем в 2017 году.

В стоимостном выражении импорт угля составил 18 млрд юаней (около 2,6 млрд долларов), увеличившись по сравнению с прошлым годом на 63%.

Несмотря на меры, принимаемые в КНР для сокращения угольной зависимости энергетики, доля угля в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) страны по-прежнему превышает 60%, и она снизилась относительно 2016 года всего на 1,6%.

При этом растущий импорт, а также значительные запасы угля, складированные в портах, позволили избежать роста цен на этот энергоноситель.