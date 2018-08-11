Суббота, 11 Августа 2018 года
17:14:13 МСК

Минфин прописывает механизм блокировки подозрительных банковских операций

Экономика

Готовятся соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Минфин прописывает механизм блокировки подозрительных банковских операций
tony
Доступ запрещён

Москва, 11 августа 2018, 15:45 — REGNUM  Министерство финансов Российской Федерации готовит законопроект, который позволит банкам блокировать подозрительные на их взгляд операции клиентов. Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов правовых актов правительства.

Минфин собирается законодательно прописать основания для блокировки банковских счетов граждан и юридических лиц в рамках законодательства по борьбе с отмыванием незаконных доходов.

На данный момент банки часто блокируют банковские счета клиентов без объяснения причин. Дело в том, что банки обязаны это делать в рамках противодействия легализации преступных доходов. При этом банки руководствуются своими собственными регламентами и правилами внутреннего контроля при определении подозрительности той или иной операции со счетами клиентов.

Также сейчас банки руководствуются методическими указаниями и информационными письмами Банка России. В целом Банк России контролирует эти действия банках в рамках своих надзорных функций.

Однако Минфин хочет внести поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Эти поправки должны конкретизировать и детализировать порядок и основания принятия решений о блокировке счетов физических и юридических лиц. Минфин расчитывает, что поправки могут вступить в силу уже в декабре этого года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить