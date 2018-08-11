Белый дом пояснил решение повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции

Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Повышение ввозных пошлин США на сталь и алюминий из Турции совершенно не связано с переговорами по торговым или любым другим вопросам. Об этом накануне, 10 августа, заявила журналистам представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

Она подчеркнула, что введение пошлин на основании статьи 232 на импорт конкретных стран, чей экспорт, по мнению американских властей, может создать угрозу национальной безопасности США, не зависит от каких-то переговоров по торговым или любым другим вопросам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил о том, что он в два раза повышает ввозные пошлины на сталь и алюминий из Турции.

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