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Белый дом пояснил решение повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции

Экономика

Ранее соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп

Вашингтон, 11 августа 2018, 09:18 — REGNUM  Повышение ввозных пошлин США на сталь и алюминий из Турции совершенно не связано с переговорами по торговым или любым другим вопросам. Об этом накануне, 10 августа, заявила журналистам представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

Она подчеркнула, что введение пошлин на основании статьи 232 на импорт конкретных стран, чей экспорт, по мнению американских властей, может создать угрозу национальной безопасности США, не зависит от каких-то переговоров по торговым или любым другим вопросам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил о том, что он в два раза повышает ввозные пошлины на сталь и алюминий из Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий из Турции

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Торговые войны США
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