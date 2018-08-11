Белый дом отверг обвинения в раисзме в адрес Трампа от бывшего советника

Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Белый дом назвал ложью обвинения в расизме в адрес президента США Дональда Трампа, опубликованные в книге бывшего советника Омаросы Маниго Ньюман. Об этом пишет Le Figaro.

«Вместо того, чтобы говорить правду обо всем хорошем, что делает президент и его администрация, чтобы сделать Америку безопасной и процветающей, эта книга полна лжи и ложных обвинений, — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес. — Печально, что озлобленный бывший сотрудник Белого дома пытается воспользоваться этими ложными обвинениями, а еще хуже то, что средства информации дают ей громкоговоритель (…)».

Афроамериканка Маниго Ньюман, работавшая в управлении по связям с общественностью, написала книгу о своем опыте работы в Белом доме. В ней она утверждает, что президент Трамп расист, женоненавистник и абсолютно нетолерантен.