Спор по российскому газу: ВТО усомнилась в третьем энергопакете

Женева, Швейцария, , 01:01 — REGNUM Ряд норм третьего энергопакета Европейского союза в отношении поставок газа из России является неправомерным, сказано в докладе ВТО «ЕС и его государства члены — меры в отношении энергетического сектора», сообщает Минэкономразвития РФ.

Уточняется, что, по оценкам третейской группы ВТО, не соответствуют нормам права количественные ограничения поставок газа из России по газопроводу OPAL, в том числе 50%-ное ограничение использования мощностей трубопровода. Также неправомерны пункты, требующие определенного объема продаж газа на открытом рынке.

Есть и другие претензии — к дискриминационным правилам сертификации операторов газотранспортных сетей в Хорватии, Венгрии и Литве, контролируемых иностранными лицами. К дискриминационным преимуществам инфраструктурных проектов и наделению их при поставках газа не из России статусом «проектов общего интереса».

Признана неправомерной и сертификация операторов и «проектов общего интереса» на основании положений об общих исключениях в рамках генерального соглашения по торговле услугами и генерального соглашения по тарифам и торговле.

Всего поддержаны три из шести претензий на нормы «третьего энергопакета» в газовой сфере, высказанных Москвой.

Напомним, «третий энергопакет», принятый ЕС в 2009 году, предполагает разделение функций поставщиков и транзитеров газа и доступ третьей стороны к газопроводу. Он принят с целью ослабление влияния российского «Газпрома» на рынок ЕС.

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