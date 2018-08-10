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В «Укрзализныце» назвали размер убытков от разрыва ж/д сообщения с Россией

Экономика

Сообщение с Москвой остается самым прибыльным, несмотря на пятикратное сокращение числа пассажиров

В «Укрзализныце» назвали размер убытков от разрыва ж/д сообщения с Россией
Иллюстрация: Uz.gov.ua
Пассажирский состав «Укрзализныця»

Киев, 10 августа 2018, 22:07 — REGNUM  За первое полугодие 2018 года «Укрзализныця» заработала свыше 429 млн в рублевом эквиваленте на пассажирских перевозках в РФ, сообщили 10 августа на официальном сайте организации.

«Почти 63 млн грн отрасли принесло курсирование поезда №6/5 Киев — Москва, на втором месте поезд №74/73 Львов — Москва с финансовым результатом более 38 млн грн. С положительным финансовым результатом также курсируют поезда Днепр — Москва, Харьков — Москва, Харьков — Санкт Петербург, Одесса — Москва, Николаев — Москва», — рассказали в железнодорожной компании.

В пресс-службе «Укрзализныци» отметили, что за указанный период пассажиропоток с Украины в Россию снизился на 17,1% по сравнению с прошлым годом и составил 358,9 тыс. пассажиров. Всего с 2013 года количество пассажиров уменьшилось в пять раз.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что намерен прекратить железнодорожное сообщение с Россией

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Железнодорожные перевозки
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