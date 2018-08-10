Сингапурская компания выделит $340 млн на переработку хлопка в Узбекистане

Ташкент, , 20:50 — REGNUM Сингапурская компания «Индорама» планирует организовать в Узбекистане современное хлопково-текстильное производство и инвестировать в проект $340 млн, сообщает 10 августа издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Производство будет налажено в Ферганской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областях в 2019—2023 годах. Деньги будут направлены на выращивание хлопка, кукурузы и других культур.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля внешнеполитическое ведомство Узбекистана назначило посла в Сингапур. Им стал бывший руководитель исполнительного аппарата государственного комитета Узбекистана по инвестициям Кахрамон Шакиров.

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