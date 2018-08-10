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За полгода жители Казахстана обналичили более $17 млрд

Экономика

Количество операций по снятию денег составило 129,4 млн

Астана, 10 августа 2018, 22:33 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев 2018 года жители Казахстана сняли с банковских карт 6,2 трлн тенге ($17,4 млрд), что на 25,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 10 августа аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период через банкоматы было снято 5,2 трлн тенге ($14,6 млрд), через POS-терминалы — 932,9 млрд тенге ($2,6 млрд). Количество операций по снятию денег составило 129,4 млн, что на 14,4% больше, чем годом ранее. Средний чек составил 47,5 тыс. тенге ($133).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года жители Казахстана обналичили 3,9 трлн тенге ($11,67 млрд — по курсу на 8 апреля), что на 27% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За четыре месяца жители Казахстана обналичили почти $12 млрд

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Экономика Казахстана
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