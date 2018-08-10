Украину призывают поставить кредиторов на место

Киев, , 18:39 — REGNUM Украина не сможет погасить внешние долги перед внешними кредиторами. Киеву нужно пересмотреть условия реструктуризации долгов. Об этом 10 августа в эфире телеканала NewsONE заявил политический эксперт Владимир Кацман, комментируя сообщения в СМИ о том, что якобы МВФ согласился предоставить Киеву очередной кредит.

«Программа сотрудничества с международными финансовыми организациями завела нас в долговой тупик. Это даже очевидно правительству, которое тратит эти деньги. Да, очевидно, что выплачивать мы это не сможем. Что нужно делать? Нужно пересматривать программу. Но не делать так, как сделала Яресько (экс-министр финансов Украины Наталья Яресько), которая реструктуризировала наши долги и привязала их к росту ВВП, рассчитывая на какой-то рывок Украины. Значит надо откладывать отдачу долгов на долговременную перспективу», — сказал Кацман.

Он сообщил, что ежегодно Украине придется отдавать до 9 млрд долл. долгов.

«Смена Гонтаревой на Смолия ни к чему ни привела. Смолий продолжает ту же самую политику ожидания траншика от Международного валютного фонда — возьмем ещё в долг. Мы и так должны не мало, каждый год должны отдавать от 5 до 9 млрд долл. Где их брать? Никто не задаётся вопросом. Ну, раз мы должны, давайте одолжим ещё», — добавил Кацман.

Он призвал правительство брать кредиты только под конкретные коммерческие проекты, которые принесут прибыль.

«Надо остановить наращивание новых долгов или брать под конкретный проект. В мире крутится очень много денег. Кроме МВФ, деньги есть у Китая, у ряда азиатских стран. Денег полно в мире, все дело в проценте. Но если брать процент под развитие, то брать под конкретный проект, не под гиперлуп, который мы строим, но не можем отремонтировать дорогу в Бердичевский район… Украинская техническая интеллигенция способна предложить ряд проектов, которые могут привлечь капиталы. Надо заключать новую программу сотрудничества с МВФ, чтобы суммы внешних выплат не ограничивались ростом ВВП Украины», — советует Кацман.

Он также напомнил, что главной причиной обесценивания курса гривны является снижение объемов украинского экспорта и промпроизводства.

«Мы в ожидании прожили полгода. И за эти полгода все равно потеряли в гривне. Разве мы потеряли из-за МВФ? Нет. Мы потеряли, потому что сокращается экспорт нашей продукции, промышленность стоит, бизнес не развивается, люди бегут развивать бизнес в другие страны. Вот из-за чего теряет гривна», — подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, в 2015 году правительство Украины договорилось с международными кредиторами о реструктуризации долгов. Шесть месяцев министр финансов Яресько вела переговоры с кредиторами. При этом Украине списали 20% долга (3,6 млрд из 19,3 млрд долларов частных долгов) и отсрочили выплату остального долга на четыре года. В течение четырех лет страна не погашала основное тело кредита.

Напомним, в мае 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в течение следующих четырех лет правительство должно погасить долгов на общую сумму в 27 млрд долларов.