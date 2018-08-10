В 2018 году в бюджете Ташкента останется около $200 млн

Ташкент, , 18:56 — REGNUM Профицит бюджета Ташкента в 2018 году может составить 1,5 трлн тенге ($193 млн), заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития экономики Шайхантахурского района. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам президента, в 2018 году в бюджет Ташкента поступило на 2 трлн сумов ($257 млн) больше, чем ожидалось. Средства пойдут на улучшение жилищных условий, строительство жилья, детских садов и создание рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года налоговые поступления в государственный бюджет Узбекистана выросли на 43%, до 24,2 трлн сумов ($3,11 млрд).