Итальянский бизнес просит правительство не выполнять все обещания сразу

Рим, , 18:15 — REGNUM Новому правительству Италии следует проводить свои экономические реформы постепенно, в течение всех 5 лет своего мандата, сказал в интервью Affari Italiani в пятницу, 10 августа, глава Конфедерации итальянской промышленности Винченцо Бочья.

Если все заявленные инициативы — снижение и унификация налога на доходы физических лиц, частичная отмена пенсионной реформы, «доход от гражданства» — будут реализованы сразу, это сделает неминуемым рост дефицита и госдолга, отметил Бочья.

По мнению главы конфедерации, правительству следует отказаться от «предвыборной логики» и поставить своей целью постепенный рост экономики без наращивания долгов.