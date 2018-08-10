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Итальянский бизнес просит правительство не выполнять все обещания сразу

Экономика

Это может привести к росту дефицита и госдолга

Рим, 10 августа 2018, 18:15 — REGNUM  Новому правительству Италии следует проводить свои экономические реформы постепенно, в течение всех 5 лет своего мандата, сказал в интервью Affari Italiani в пятницу, 10 августа, глава Конфедерации итальянской промышленности Винченцо Бочья.

Если все заявленные инициативы — снижение и унификация налога на доходы физических лиц, частичная отмена пенсионной реформы, «доход от гражданства» — будут реализованы сразу, это сделает неминуемым рост дефицита и госдолга, отметил Бочья.

По мнению главы конфедерации, правительству следует отказаться от «предвыборной логики» и поставить своей целью постепенный рост экономики без наращивания долгов.

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Экономика Италии
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