За полгода налоговые поступления в бюджет Узбекистана выросли на 43%

Ташкент, , 18:47 — REGNUM За первые шесть месяцев 2018 года налоговые поступления в государственный бюджет Узбекистана составили 24,2 трлн сумов ($3,11 млрд), что на 43,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 10 августа УзА со ссылкой на государственный налоговый комитет.

Поступления от предприятий торговли составили 3,3 трлн сумов ($424 млн) — рост 70,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Поступления от строительных предприятий выросли на 70,6%, до 1 трлн сумов ($128 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров заявил, что дефицит бюджета в 2018 году может оказаться для экономики республики катастрофическим из-за резкого роста инфляции.

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